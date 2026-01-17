Budapest tra storia millenaria e modernità vibrante
Budapest, capoluogo ungherese, unisce un patrimonio storico di millenni a un dinamismo urbano moderno. La città si distingue per i suoi monumenti iconici, i quartieri caratteristici e una vivace scena culturale. Un luogo che invita alla scoperta di tradizioni antiche e innovazione, offrendo un’esperienza ricca di contrasti e fascino senza tempo.
Budapest, capitale dell'Ungheria, è una città che affascina i visitatori con il suo connubio di storia, architettura e vita culturale contemporanea. Situata sulle rive del Danubio, la città è divisa in due dal fiume: Buda, sulla collina occidentale, e Pest, sulla pianura orientale. Questa divisione crea un interessante contrasto tra il fascino medievale e l'energia urbana moderna. Il Castello di Buda, patrimonio dell'umanità UNESCO, domina la collina e offre una vista panoramica impareggiabile sulla città. All'interno, il Museo Storico di Budapest racconta le vicende della città, dai tempi romani fino al XX secolo.
