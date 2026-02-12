I costi delle cure mediche hanno lasciato senza fondi la famiglia di James Van Der Beek

Dopo la morte di James Van Der Beek, la moglie Kimberly Brook ha annunciato una raccolta fondi su Instagram. La famiglia fa i conti con i costi delle cure mediche, che hanno svuotato le finanze. Intanto, sui social, Kimberly invita i fan a contribuire per sostenere le spese.

Dopo la morte dell'attore, la moglie Kimberly Brook ha condiviso un appello per sostenere la situazione economica in cui versa la famiglia Poco dopo l'annuncio della morte di James Van Der Beek per causa di un tumore al colon retto, la moglie Kimberly Brook ha condiviso nelle storie Instagram una raccolta fondi aperta dalla famiglia. Negli ultimi anni l'attore, indimenticabile protagonista di Dawson's Creek, aveva affrontato la malattia e i costi onerosi per sostenere le cure. Lui stesso ne aveva parlato qualche mese fa, quando raccontò di aver messo all'asta alcuni ricordi preziosi della sua carriera.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su James Van Der Beek

La moglie di James Van Der Beek, Kimberly Brook, ha fatto un appello dopo la morte dell’attore.

È morto James Van Der Beek, l’attore famoso per la serie “Dawson’s Creek”.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La tragedia di James Van Der Beek: il patrimonio non esiste più, moglie e figli senza soldi

Ultime notizie su James Van Der Beek

Argomenti discussi: Liste d’attesa, cure private e costi pesanti - L'Unione Sarda.it; Liste d’attesa, il dato sconvolgente: quasi 900 mila persone rinunciano alle cure: ecco perché; Scabbia, boom di casi e cure a carico dei pazienti: Nessun farmaco è fornito gratuitamente dal SSN; La fotografia drammatica della nostra salute: costi troppo alti e tempi di attesa lunghi, in 560mila rinunciano alle cure.

La moglie di James Van Der Beek dopo la morte dell’attore: I costi delle cure mediche ci lasciano senza soldiLa moglie di James Van Der Beek, Kimberly Brook, dopo la morte dell'attore, ha lanciato un appello a nome di tutta la famiglia con una raccolta fondi ... fanpage.it

James Van Der Beek è morto, la moglie dell'attore: I costi delle cure ci hanno lasciato senza soldiDopo la morte dell'attore di Dawson's Creek, la famiglia lancia una raccolta fondi: le costose cure contro il tumore hanno prosciugato i risparmi ... corrieredellosport.it

Un addio che fa male e lascia un vuoto enorme Sono tanti gli omaggi social pubblicati in queste ore per James Van Der Beek, l’attore di Dawson’s Creek morto a 48 anni per un tumore. Dal cast della serie cult degli anni ’90 che lo ha reso famoso ai colleghi e facebook

James Van der Beek, morto a 48 anni, è diventato celebre a fine anni Novanta nel ruolo del biondo, riflessivo e affascinante Dawson Leery accanto a colleghe come Michelle Williams e Katie Holmes nella serie che ha incantato una generazione. Holmes dice x.com