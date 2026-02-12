James Van Der Beek è morto | aperta una raccolta fondi per la famiglia rimasta senza soldi

È morto James Van Der Beek, l’attore famoso per la serie “Dawson’s Creek”. Aveva 48 anni e si è spento dopo una lunga battaglia. La sua famiglia, composta da sei figli, ora si trova in gravi difficoltà economiche. I soldi sono stati usati per le cure dell’attore durante la malattia. La famiglia ha aperto una raccolta fondi per affrontare il momento difficile e cercare di sistemare le finanze.

James Van Der Beek si è spento a 48 anni ma la sua famiglia, composta da 6 figli, adesso è in una forte crisi finanziaria: i soldi sono stati spesi per le cure dell'attore Ieri la tragica notizia: James Van Der Beek, attore di 48 anni, è morto a causa di un tumore al colon retto. L'amato Dawson lascia sua moglie Kimberly Brook e 6 figli: Olivia, di 16 anni; Joshua, di 13 anni; Annabel, di 11 anni; Emilia, di 10 anni; Gwendolyn, di 7 anni; Jeremiah, di 5 anni. In questo periodo la famiglia ha speso molti soldi per tentare di far curare il padre, sono stati venduti anche i cimeli della serie per cercare di raccogliere del denaro per fare le cure.

