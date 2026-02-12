I cassonetti smart a Corneto | Spariti i sacchi in strada
A Corneto i cassonetti smart funzionano bene. I sacchi in strada sono scomparsi e il quartiere ora appare più pulito. La novità ha avuto un riscontro positivo tra i residenti, che notano meno rifiuti abbandonati e meno immondizia in giro. La sperimentazione continua con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la gestione dei rifiuti nella zona.
"A Corneto la sperimentazione dei cassonetti smart è più che positiva. Sono spariti i sacchetti per strada e il quartiere è più pulito". Fabrizio Gentili, coordinatore del consiglio di quartiere di Corneto, dà una panoramica di temi e problematiche che riguardano la zona. Un anno fa è partita una nuova modalità di raccolta dei rifiuti: usando una carta o un’app, i cassonetti si aprono e permettono di gettare i rifiuti a qualsiasi ora. Gentili, approvandola, precisa che ci sono aspetti da migliorare come "le aperture troppo piccole e i cassonetti si riempiono rapidamente. Se si ricicla bene si risparmia e, seguendo le direttive dell’Anci, l’associazione dei Comuni, si può arrivare alla tariffa puntuale sulla Tari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
