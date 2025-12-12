Ciclo dei rifiuti digitalizzato | 8mila cassonetti smart in rete Abbandoni risolti da 3 giorni a 3 ore

Firenze si distingue per aver implementato un ciclo dei rifiuti digitalizzato con oltre 8.000 cassonetti smart collegati in rete. Questa innovazione permette di ridurre i tempi di intervento da tre giorni a sole tre ore, migliorando l’efficienza e la gestione dei rifiuti. Un passo deciso verso un sistema più sostenibile e tecnologicamente avanzato.

Firenze compie un ulteriore passo avanti nella digitalizzazione dei servizi ambientali, affermandosi come una delle realtà più innovative a livello nazionale. Dopo mesi di sviluppo, test e implementazioni graduali, il sistema digitale cittadino è ora pienamente operativo.La città toscana si.

