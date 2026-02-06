Stadio Dall’Ara Lepore | I 40 milioni restano pronti a trovare altri fondi

Il Comune di Bologna conferma che i 40 milioni di euro già stanziati per il restyling dello stadio Dall’Ara restano disponibili. L’assessore Lepore ha detto che sono pronti a trovare altri fondi se servisse, ma al momento non ci sono problemi. La città si prepara a un intervento importante per migliorare l’impianto sportivo.

Il sindaco conferma la disponibilità del Comune a finanziare il restyling della struttura, ma il futuro del progetto dipende dai tempi e dalle decisioni del Bologna Il Comune di Bologna conferma la disponibilità dei 40 milioni di euro già previsti per il restyling dello stadio Dall’Ara e si dichiara pronto a individuare ulteriori risorse qualora fosse necessario. Ad assicurarlo, nel cosro di un'intervista a Cantiere Bologna, è stato il sindaco Matteo Lepore che ha illustrato l’attuale situazione, sottolineando come il progetto sia ancora in fase di dialogo con il Bologna Fc. Secondo quanto dichiarato dal primo cittadino, sono in corso interlocuzioni tra l’amministrazione comunale e il club per definire i dettagli della compartecipazione pubblica all’intervento di rifacimento dell’impianto.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

