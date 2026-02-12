I 118 anni delle fettuccine di Alfredo di Lelio I

Questa sera Roma si anima per una festa speciale. Si celebra il 118° anniversario delle famose fettuccine di Alfredo di Lelio I, un marchio che ha fatto la storia della cucina italiana. Tra gli ospiti, personaggi noti e appassionati di buona tavola, si sono ritrovati per onorare questa tradizione. La serata si svolge in un’atmosfera di calore e convivialità, tra piatti di pasta e ricordi di un passato che continua a vivere nel presente.

di Maridì Vicedomini Una serata esclusiva nel cuore di Roma per celebrare la nascita delle celebri fettuccine, tra ospiti illustri. Una serata esclusiva nel cuore di Roma per celebrare la nascita delle celebri fettuccine, tra ospiti illustri come Bruno Vespa e importanti riconoscimenti istituzionali Un successo annunciato il birthday party de "Le Fettuccine burro e parmigiano" de "Il Vero Alfredo" svoltosi nelle sede storica di piazza Augusto Imperatore, Roma il giorno 7 febbraio, data in cui si celebra in tutto il mondo, la nascita di un piatto prelibato che Alfredo Di Lelio I confezionò nel 1908 come gesto d'amore per la moglie che aveva appena partorito.

