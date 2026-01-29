Le Fettuccine Alfredo compiono 117 anni | festa nello storico ristorante di Roma

Le Fettuccine Alfredo festeggiano i 117 anni nel ristorante originale di Roma, dove tutto è iniziato. I clienti, locali e turisti, si sono ritrovati per celebrare un piatto che ha conquistato il mondo. La festa si svolge tra piatti di pasta e ricordi di un passato che continua a vivere nel cuore della capitale.

Le Fettuccine Alfredo, uno dei piatti italiani più celebri al mondo, compiono 117 anni e tornano a festeggiare là dove tutto ebbe inizio. L'appuntamento è per la sera del 7 febbraio nello storico ristorante di piazza Augusto Imperatore 30, sede della tradizione fondata da Alfredo Di Lelio I, che inventò il piatto nel 1908 come gesto d'amore per la moglie, provata dal parto del loro primogenito. Un piatto nato in ambito familiare e diventato simbolo internazionale della cucina italiana, oggi parte integrante di quel patrimonio gastronomico che, insieme alla pizza e ad altre preparazioni iconiche, rientra nel riconoscimento della cucina Made in Italy come patrimonio Unesco.

