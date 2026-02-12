Hockey l' Italia perde ma fa tremare la grande Svezia fino alla fine
Alla prima gara del mondiale, l’Italia di hockey perde contro la Svezia, ma lascia buona impressione. Al Santa Giulia, davanti a oltre 11.000 tifosi, gli azzurri tengono il ritmo fino alla fine, subendo due gol negli ultimi minuti e chiudendo con un punteggio di 5-2. La squadra dimostra carattere e capacità di resistere contro una delle big del torneo.
Una partita miracolosa, da far stropicciare gli occhi. L’Italia, all’esordio olimpico, come da copione è battuta dalla Svezia. Ma se la gioca fino a poco più di quattro minuti dal termine, quando il risultato dice di un non preventivabile 3-2 a favore della Nazionale delle Tre Corone. Poi gli uomini in maglia gialla siglano il 4-2 e il 5-2 (2-1, 1-1, 2-0) conclusivo. Ma l’Italia - la piccola Italia dell’hockey ghiaccio - esce dalla pista del Santagiulia a testa altissima. Per dire: il Blue Team, sotto 4-2, per provare il tutto per tutto, disputa gli ultimi 3’09” senza portiere, con un uomo di movimento in più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
