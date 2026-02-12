LIVE Italia-Svezia 2-3 Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA | meno di 10 minuti alla fine Di Perna Mantenuto e Digiacinto assaltano la porta svedese

Meno di dieci minuti alla fine di una partita emozionante di hockey ghiaccio ai Giochi Olimpici 2026. L’Italia resta sotto di un gol, ma non si arrende. Di Perna, Mantenuto e Digiacinto spingono forte, assaltando la porta svedese e cercando il pareggio. I tifosi sono in fermento, ogni azione può cambiare tutto. La tensione sale, mentre i giocatori italiani provano a ribaltare il risultato negli ultimi minuti di gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:20 Digiacinto va con il rovescio della stecca: disco sopra la traversa della gabbia svedese, non di molto. 11:20 Italia vicinissima al pari con il tiro di Di Perna: respinta di Gustavsson, mischia intorno al puck che non premia i bastoni azzurri. Sussulta l'Arena Santagiulia, anche perché il tap-in di Mantenuto non è arrivato per pochissimo. 12:14 Palo pazzesco di Petterson con Fadani battuto: trema la gabbia azzurra. 13:21 Subito Fadani chiamato in causa: c'è. Purtroppo arriva l'infortunio per Clara che nel distendersi per evitare la rete nell'occasione del contropiede di Petterson è rimasto contuso nella zona della gamba.

