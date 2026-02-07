Hockey ghiaccio | l' Italdonne perde 6-1 con la Svezia ma non sfigura

Oggi a Santagiulia, oltre 10.700 persone hanno assistito alla partita di hockey ghiaccio tra l’Italia e la Svezia. Le azzurre hanno combattuto con coraggio, arrivando a metà del secondo periodo senza lasciare troppo spazio alle avversarie. Alla fine, il punteggio è stato 6-1 per la Svezia, ma l’Italia non si è arresa facilmente. Lunedì le azzurre affronteranno il Giappone in un’altra sfida importante.

Non inganni il 6-1 finale: questa Italia continua a stupire. Le azzurre, che occupano il 17° posto nel ranking mondiale, tengono testa alla Svezia, Nazionale che si attesta al 6° ed è, tradizionalmente, una delle super potenze del movimento. Per capitan Nadia Mattivi e compagne, delle quattro sfide in programma a Milano Cortina 2026, questa sulla carta era la più difficile. Le scandinave, in due dei tre precedenti, si erano imposte 16-0 e 11-0. Chiaro, no? Ma i confronti col passato non reggono, nemmeno se quattro avversarie militano nella Nhl al femminile. C’é lo stesso partita fino a oltre le metà del periodo centrale, quando la squadra del ct Eric Bouchard, subiti due gol in poco più di due minuti, si ritrova sotto 3-0. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Hockey ghiaccio: l'Italdonne perde 6-1 con la Svezia, ma non sfigura Approfondimenti su Italdonne Svezia Hockey ghiaccio femminile, la classifica del girone dell’Italia: azzurre in testa con la Svezia! #Hockey ghiaccio || L’Italia ha iniziato le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con il piede giusto nel torneo di hockey femminile. La Svezia affonda l’Italia femminile di hockey su ghiaccio Questa sera, l’Italia femminile di hockey su ghiaccio ha subito una sconfitta pesante contro la Svezia. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Italdonne Svezia Argomenti discussi: Le Olimpiadi dell'hockey iniziano col botto: l'Italdonne batte la Francia davanti a 9000 spettatori; Milano-Cortina, Hockey, esordio vincente per l'Italdonne; Milano-Cortina Hockey esordio vincente per l’Italdonne; Le Olimpiadi dell' hockey iniziano col botto | l' Italdonne batte la Francia davanti a 9000 spettatori. LIVE Italia-Svezia 1-6, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: netta sconfitta per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.04 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svezia. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it A che ora Italia-Svezia hockey ghiaccio femminile oggi in tv, Olimpiadi 2026: programma e streamingProsegue il percorso della nazionale italiana femminile di hockey ghiaccio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Per le nostre portacolori ... oasport.it In corso al PalaItalia il turno preliminare di hockey sul ghiaccio femminile fra Svezia e Italia: grandissima atmosfera a Santa Giulia facebook Al via le fasi preliminari del Torneo femminile di Hockey su ghiaccio. Tutti pronti a tifare! #NoiconVoi #Olimpiadi #MilanoCortina2026 x.com

