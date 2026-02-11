Ho sepolto mamma vicino alla Palazzina | trovato cadavere a Stupinigi Nichelino
Questa mattina i carabinieri e i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di una donna di Piobesi Torinese nel bosco di Stupinigi, vicino alla Palazzina di Caccia. La donna era scomparsa da settimane e nessuno aveva più sue notizie. La polizia ora indaga sulle cause della morte e sul motivo per cui si trovasse lì.
Da diverse settimane non si avevano notizie di una donna di Piobesi Torinese. Intorno alle 20,30 di oggi, 11 febbraio, i vigili del fuoco e i carabinieri hanno trovato il suo corpo senza vita a Nichelino, nel bosco di Stupinigi, vicino alla Palazzina di Caccia. Le ricerche erano partite qualche.🔗 Leggi su Torinotoday.it
“Ho ucciso mamma e l’ho sepolta vicino alla Palazzina”: trovato cadavere a Stupinigi (Nichelino), uomo confessa omicidio
A Nichelino, i sospetti si sono trasformati in confessione.
Stupinigi: si cerca il cadavere di una donna vicino alla Palazzina di Caccia, forse è morta da più di un mese
Questa mattina a Nichelino, i vigili del fuoco e i carabinieri hanno trovato un corpo in avanzato stato di decomposizione vicino alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.
