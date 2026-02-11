Ho sepolto mamma vicino alla Palazzina | trovato cadavere a Stupinigi Nichelino

Questa mattina i carabinieri e i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di una donna di Piobesi Torinese nel bosco di Stupinigi, vicino alla Palazzina di Caccia. La donna era scomparsa da settimane e nessuno aveva più sue notizie. La polizia ora indaga sulle cause della morte e sul motivo per cui si trovasse lì.

