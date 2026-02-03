Rally delle Vallate Aretine | si aprono le iscrizioni per il primo appuntamento dell’anno**

Le iscrizioni per il 15º Historic Rally delle Vallate Aretine sono ufficialmente aperte. La corsa si svolgerà il 28 febbraio, in una versione ridotta a una sola giornata. Gli appassionati possono già prenotare il loro posto in gara, che torna in pista dopo un anno di pausa.

Il 15º Historic Rally delle Vallate Aretine ha ufficialmente aperto le iscrizioni per la sua edizione 2026, con una nuova struttura che limita la competizione a una sola giornata, il sabato 28 febbraio. L’evento, che si svolge nella provincia di Arezzo, conferma la propria validità per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, il Michelin Trofeo Storico e il Trofeo A112 Abarth Yokohama. La formula rinnovata prevede l’intero sviluppo della manifestazione nella giornata sabato, con partenza alle 7:45 e arrivo previsto alle 16:50 in Via Roma ad Arezzo. Le iscrizioni saranno aperte fino al 20 febbraio, con attività preliminari che includono la distribuzione del road book, le ricognizioni delle prove speciali (giovedì 26 e venerdì 27 febbraio) e le verifiche tecniche presso Palasport Le Caselle. 🔗 Leggi su Ameve.eu

