La decisione del Cio di non riconoscere la protesta dell’atleta ucraino Heraskevych ha fatto esplodere il caso alle Olimpiadi. La scelta ha suscitato reazioni e critiche, mentre gli atleti si chiedono se avranno ancora libertà di esprimersi durante le competizioni. La polemica si è accesa, e ora il mondo dello sport si trova di fronte a un bivio.

Il caso Ucraina è definitivamente deflagrato alle Olimpiadi, come era prevedibile. Ma era evidentemente prevedibile per tutti tranne che per il Cio. Il quale – scrive a commento sul Telegraph Jeremy Wilson – ha fallito due volte. “I due obiettivi del Cio erano minimizzare lo spettro della politica alle Olimpiadi invernali e garantire che Vladylsav Heraskevych potesse gareggiare. Hanno fallito completamente su entrambi i fronti”. “Sembra inoltre straordinario e superfluo revocare l’accreditamento di Heraskevych. Le sanzioni per la violazione delle linee guida dovrebbero tenere conto di fattori quali l’effettivo disagio causato agli altri concorrenti (sembra che tutti stiano continuando la loro gara), se ci sono stati reclami (non ne siamo a conoscenza) e se si è trattato di un evento isolato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il clamoroso fallimento del Cio su Heraskevych, è in gioco la libera espressione degli atleti (Telegraph)

Il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso di limitare la libertà di espressione degli atleti ucraini durante le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026.

Il Cio ha vietato a Heraskevych di indossare un casco commemorativo durante le Olimpiadi.

