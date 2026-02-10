Olimpiadi il divieto del Cio a Heraskevych | No al casco commemorativo per gli atleti ucraini caduti

Il Cio ha vietato a Heraskevych di indossare un casco commemorativo durante le Olimpiadi. L’atleta voleva ricordare gli atleti ucraini caduti, ma il Comitato ha deciso di non permetterlo, definendo il gesto un tradimento. Zelensky ha invece criticato la decisione come repressione della verità.

Il Comitato vieta allo skeletonista ucraino di indossare un casco commemorativo nelle Olimpiadi. Per l'atleta è tradimento nei confronti dei colleghi caduti, per Zelensky è repressione della verità. Ma per il Cio è evitare che siti olimpici diventino luoghi di manifestazioni o propaganda Un gesto carico di memoria e una risposta istituzionale dura hanno aperto una nuova pagina di dibattito delle Olimpiadi 2026. Il pattinatore ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych, ha denunciato che il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) gli ha imposto un divieto che, per lui, risuona più come una costrizione al silenzio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

A Milano Cortina si accende il dibattito sul rispetto delle emozioni degli atleti.

Il Comitato Olimpico Internazionale ha vietato l’uso dei caschi decorati con immagini di tigri in fiamme, dragoni e mostri dagli occhi blu, che alcuni atleti ucraini avevano scelto di indossare durante le competizioni di skeleton a Cortina.

Divieto del Casco Commemorativo per un Atleta Ucraino alle Olimpiadi: Cosa C'è da SapereIl pattinatore ucraino Vladyslav Heraskevych è al centro di una polemica riguardante il divieto imposto dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) di indossare un casco commemorativo. Questa situazion ... notizie.it

Olimpiadi, la denuncia dello skeletonista ucraino: «Il Cio vieta il casco con i volti degli atleti caduti». La reazione di Zelensky – Il video«Una decisione straziante che mi spezza il cuore». Con queste parole il corridore ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych, uno dei portabandiera dell’Ucraina alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ha den ... open.online

