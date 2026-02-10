Olimpiadi il divieto del Cio a Heraskevych | No al casco commemorativo per gli atleti ucraini caduti

Il Cio ha vietato a Heraskevych di indossare un casco commemorativo durante le Olimpiadi. L'atleta voleva ricordare gli atleti ucraini caduti, ma il Comitato ha deciso di non permetterlo, definendo il gesto un tradimento. Zelensky ha invece criticato la decisione come repressione della verità.

Il Comitato vieta allo skeletonista ucraino di indossare un casco commemorativo nelle Olimpiadi. Per l'atleta è tradimento nei confronti dei colleghi caduti, per Zelensky è repressione della verità. Ma per il Cio è evitare che siti olimpici diventino luoghi di manifestazioni o propaganda Un gesto carico di memoria e una risposta istituzionale dura hanno aperto una nuova pagina di dibattito delle Olimpiadi 2026. Il pattinatore ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych, ha denunciato che il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) gli ha imposto un divieto che, per lui, risuona più come una costrizione al silenzio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

