heraskevych ha vinto il cio squalificandolo ha fatto un regalo alla causa ucraina times

Ladyslav Heraskevych, l’atleta ucraino di skeleton, ha deciso di non arrendersi. Dopo essere stato squalificato dalle Olimpiadi perché indossava un casco commemorativo degli atleti ucraini morti in guerra, il suo risultato ufficiale viene ribaltato. Inaspettatamente, Heraskevych vince la battaglia legale e dimostra che le sue azioni avevano un significato più grande. Il Cio, che aveva escluso l’atleta, ora si trova a dover riconsiderare la sua decisione.

Ladyslav Heraskevych, l'atleta ucraino di skeleton squalificato dalle Olimpiadi per il casco commemorativo degli atleti ucraini morti in guerra, in realtà a vinto. "Ha battuto il Comitato Olimpico Internazionale praticamente su ogni aspetto", commenta Owen Slot sul Times. "Ha un casco con immagini di atleti ucraini caduti nella guerra con la Russia e, guarda caso, ogni volta che il Cio gli suggerisce di non indossarlo, aumenta la pubblicità che il suo casco ottiene. Il Cio non vuole che la competizione venga distolta da dichiarazioni politiche degli atleti, ma tutto questo ha solo trasformato Heraskevych in uno degli atleti più chiacchierati dei Giochi".

