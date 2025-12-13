Guerra tutta la verità | l’Ucraina ha vinto quando ha impedito alla Russia di prendersi tutto

L’articolo esplora una prospettiva spesso trascurata nel dibattito sulla guerra in Ucraina: l'importanza della resistenza ucraina nel bloccare l'espansione russa, e come questa abbia rappresentato una vittoria strategica fondamentale. Attraverso analisi e fatti, si cerca di evidenziare un aspetto della guerra che rischia di essere ignorato o sottovalutato.

C’è una verità che nel dibattito pubblico sulla guerra in Ucraina viene sistematicamente rimossa, come se fosse imbarazzante o troppo semplice per essere detta. Oggi si discute ossessivamente di Donbass, di confini, di chilometri quadrati, di linee del fronte da congelare o da scambiare. Ma questa discussione stessa è già il segno di una sconfitta strategica di Mosca. Perché l’obiettivo iniziale della Russia non era affatto il Donbass. L’obiettivo era l’intera Ucraina. Nel febbraio 2022, quando i carri armati russi hanno attraversato i confini e i missili hanno colpito Kiev, non era in corso un’operazione limitata, né una “correzione territoriale”. Thesocialpost.it

