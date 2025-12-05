Il New York Times ha fatto causa a Perplexity il motore di ricerca potenziato dall’IA

Il quotidiano accusa la start-up di aver usato e replicato i suoi contenuti senza autorizzazione, alimentando un contenzioso che investe l’intero settore dell’IA. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il New York Times ha fatto causa a Perplexity, il motore di ricerca potenziato dall’IA

