Continassa Juve | Marco Ottolini è il nuovo ds dei bianconeri Diversi gli annunci di Spalletti in conferenza stampa

Marco Ottolini è stato nominato nuovo direttore sportivo della Juventus. La squadra si prepara al prossimo impegno, con aggiornamenti su infortunati, tempi di recupero e situazioni di diffida. Nella conferenza stampa di Spalletti sono state affrontate anche le recenti novità e le strategie future della Continassa, punto centrale per le notizie e gli sviluppi della società bianconera.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Marco Ottolini è il nuovo direttore sportivo della Juventus: è arrivato il comunicato ufficiale del club. Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa del match di domani contro il Lecce, annunciando il rientro di Conceicao ma anche il forfait di Milik a causa di un piccolo fastidio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: Marco Ottolini è il nuovo ds dei bianconeri. Diversi gli annunci di Spalletti in conferenza stampa Leggi anche: La Juventus richiama Marco Ottolini: sarà il nuovo ds dei bianconeri Leggi anche: Nuovo ds Juve: Ottolini in pole position ma il Genoa fa muro, spunta un nuovo nome dalle parti della Continassa. La lista aggiornata La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Marco Ottolini nuovo ds della Juventus: accordo verbale con l’ex Genoa; Ottolini è già al lavoro: è caccia agli uomini da Juve. Quando arriva l'ufficialità; Quando Marco Ottolini diventerà il nuovo direttore sportivo della Juve: il suo ruolo all’interno della dirigenza; Chi è Marco Ottolini, il prossimo direttore sportivo della Juventus: un ritorno in bianconero. Juventus, Marco Ottolini torna a casa: ufficiale il nuovo ruolo - Marco Ottolini, ex dirigente del Genoa, torna alla Juventus: ufficiale il ruolo da Direttore Sportivo; il restyling bianconero è completo ... europacalcio.it

