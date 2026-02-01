Reggio Emilia si prepara a vivere un’estate di musica con un tris di deejay di altissimo livello. Alla Rcf Arena arrivano Garrix, Afrojack e Benny Benassi, pronti a far scatenare il pubblico prima dell’atteso grande evento del 18 luglio con Kanye West. Le indiscrezioni sugli altri ospiti si fanno sempre più insistenti, mentre l’estate musicale si avvicina rapidamente.

Reggio Emilia, 1 febbraio 2026 – Si scalda l’estate musicale della Rcf Arena. In attesa della presentazione ufficiale dell’ Hellwatt Festival che porterà al campovolo il 18 luglio la big star del rap Kanye West, emergono indiscrezioni sugli altri ospiti che si esibiranno nelle settimane precedenti al grande evento. Martin Garrix. Stando ai rumors e alle voci che si rincorrono, il 4 e il 5 luglio a far ballare gli spettatori ci penseranno due grandi nomi della musica house internazionale: si tratta di Martin Garrix, giovane disc jockey olandese, celebre per la sua hit ‘Animals’ che ha spopolato nel 2013 in tutti i locali e al mitico Tomorrowland dove è una delle più suonate e attese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tris di deejay per l’Hellwatt Festival: Garrix, Afrojack e Benny Benassi

Approfondimenti su Hellwatt Festival