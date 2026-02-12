Heineken taglia seimila posti di lavoro nel mondo | Attenzione alta ma al momento non risultano impatti su Comun Nuovo

Heineken annuncia il taglio di circa 6.000 posti di lavoro in tutto il mondo, ma per ora niente ripercussioni su Comun Nuovo. La multinazionale della birra sta riducendo il personale del 7% in due anni, coinvolgendo tra le cinquemila e le seimila persone. La notizia ha fatto scalpore, ma l’azienda rassicura che le operazioni a Comun Nuovo non sono al momento toccate.

Un taglio netto della propria forza lavoro, con una riduzione del personale tra le cinquemila e le seimila unità nell'arco dei prossimi due anni, pari a circa il 7% degli 84mila dipendenti su scala globale. L'annuncio di Heineken nell'ambito della presentazione dei risultati annuali ha fatto scattare un campanello d'allarme in tutte le sedi mondiali del gruppo che, a causa della debolezza della domanda e della riduzione del consumo di bevande alcoliche che ha investito tutto il settore, ha rivisto al ribasso i propri target in termini di utili per il 2026. "La nostra priorità principale è accelerare la crescita, finanziata da un aumento della produttività e da cambiamenti nel modello operativo che comporteranno un significativo intervento sui costi nei prossimi due anni – ha spiegato in una nota il Ceo Dolf Van Den Brink – Ciò ci consentirà di liberare una maggiore produttività delle persone e di ottenere maggiore velocità ed efficienza.

Heineken chiude il 2025 con numeri in crescita.

