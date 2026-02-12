A COMUN NUOVO, in provincia di Bergamo, si respira aria pesante. La multinazionale della birra annuncia tagli di circa 5-6 mila posti di lavoro in tutto il mondo. La crisi colpisce anche la sede bergamasca, che si prepara a un futuro incerto. La notizia preoccupa i lavoratori e le comunità locali, che temono ripercussioni sull’economia del territorio.

COMUN NUOVO (Bergamo) Aria di crisi per Heineken, la multinazionale della birra e del beverage, colosso con sede ad Amsterdam, che, a causa delle vendite in calo, si appresta a tagliare nei prossimi due anni, nelle varie sedi in cui opera in tutto il mondo, circa 5-6mila posti di lavoro. Una brutta notizia che preoccupa anche i lavoratori dello stabilimento bergamasco di Comun Nuovo, alle porte della città, il più grande in Italia, con 175 dipendenti e con una produzione annua superiore ai 3 milioni di ettolitri. Rilevata nel 1994, la fabbrica del Comune bergamasco rappresenta anche un fiore all’occhiello in termini di sostenibilità: a giugno del 2023 aveva chiuso il semestre con un risparmio idrico del -18% rispetto al primo semestre del 2022, con un record assoluto del -23% di consumi registrati proprio nel mese di giugno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La multinazionale della birra. Il colosso Heineken annuncia tagli. Fiato sospeso nella Bergamasca

La Heineken, gigante della birra olandese, ha deciso di tagliare oltre cinquemila posti di lavoro.

Secondo un'indagine recente, oltre il 50% degli italiani ritiene che la birra analcolica, come Heineken 0.

