Hashish nei giardinetti del centro città la scoperta grazie ai residenti allarmati

La Polizia locale di Udine ha trovato hashish nei giardinetti del centro città. I residenti avevano segnalato un’attività sospetta e gli agenti sono intervenuti. Durante il controllo, hanno sequestrato la droga e denunciato un uomo a piede libero. È il risultato di un’operazione mirata a controllare l’area tra viale Trieste e via Trento.

Un sequestro di droga e una denuncia a piede libero: è questo il bilancio dell'ultima operazione condotta dal Nucleo di Polizia giudiziaria della Polizia locale di Udine nell'area verde tra viale Trieste e via Trento. L'intervento, nato dalle segnalazioni di alcuni residenti allarmati da movimenti sospetti nel quartiere, ha stroncato un potenziale canale di spaccio locale. L'ispezione dell'area, condotta con il supporto dell'unità cinofila antidroga, si è rivelata fruttuosa grazie al fiuto del cane Galant. L'animale ha indirizzato gli agenti verso un nascondiglio nella vegetazione, dove erano state occultate 16 tavolette di hashish, già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato.

