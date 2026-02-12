Hanno pile di soldi nascosti in casa la soffiata di un' amica fa scattare una rapina armata dopo scuola | pistole puntate alla testa di un 19enne davanti alla mamma

Una semplice soffiata ha provocato una rapina armata a Refrontolo. Dopo scuola, un 19enne si è trovato davanti a due uomini armati che gli hanno puntato le pistole alla testa, mentre la madre era presente. La voce, proveniente da un gruppo di adolescenti, ha portato i rapinatori a cercare soldi nascosti in casa. La scena si è svolta in pochi minuti, lasciando tutti sotto shock.

REFRONTOLO - «Hanno pile di soldi nascosti in casa». È bastata una voce, circolata all'interno di un gruppo di adolescenti, per spingere uno di loro, ancora minorenne, ex compagno di classe della figlia della famiglia, a proporre ai cugini una rapina a mano armata. Così, dalle chiacchiere al parchetto tra ragazze, si è arrivati alle minacce di morte, con tanto di pistole puntate alla testa di un 19enne davanti alla madre. I carabinieri hanno capito subito, dopo l'intervento di quella sera in via della Liberazione, che la scelta dell'obiettivo non poteva essere casuale: qualcuno doveva aver detto ai rapinatori che in quell'abitazione c'era un bottino sostanzioso, pari a ottomila euro in contanti, forse anche di più.

