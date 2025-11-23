Napoli 19enne muore dopo colpo di pistola alla testa | si costituisce un 15enne

La tragedia si verificata intorno all'1:30 del 22 novembre. La vittima si trovava in auto insieme a tre amici in via Generale Francesco Pinto, nei pressi di una sala giochi. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, un secondo veicolo si sarebbe avvicinato al primo e un sospetto avrebbe esploso il colpo di pistola. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Napoli, 19enne muore dopo colpo di pistola alla testa: si costituisce un 15enne

