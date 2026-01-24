Che impatto di Semenyo al Manchester City! Gol e palo clamoroso | gli highlights

Semenyo ha avuto un impatto significativo al Manchester City, contribuendo con un gol e un palo clamoroso. Nonostante le recenti difficoltà, tra cui sconfitte in Premier League e Champions League, le sue prestazioni offrono segnali di ripresa. Gli highlights mostrano l'importanza di questa giovane promessa nel contesto attuale del club.

Il Manchester City deve ritirarsi su da un periodo difficile (sconfitta in Premier contro il Manchester United e in Champions contro il Bodo Glimt). Ci pensano Marmoush e Semenyo, che già nel primo tempo concretizzano il 2-0 finale contro il Wolverhampton. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Che impatto di Semenyo al Manchester City! Gol e palo clamoroso: gli highlights Iraola è fiducioso che Semenyo giocherà di nuovo per il Bournemouth nonostante i colloqui con il Manchester CityAndoni Iraola si mostra fiducioso che Antoine Semenyo tornerà a giocare per il Bournemouth, nonostante i colloqui con il Manchester City. Semenyo verso Manchester: il City accelera per gennaioIl Manchester City si prepara già per il mercato di gennaio, nonostante la finestra sia ancora aperta. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Manchester City ingaggia Antoine Semenyo dal Bournemouth con contratto fino al 2031; Ci renderà più forti – Pep elenca le lamentele del VAR tra le polemiche sulla Coppa Carabao; È questa la soluzione al puzzle dell’attaccante dell’Arsenal?; Pep Guardiola critica l’arbitraggio inglese dopo la vittoria del Manchester City sul Newcastle nella Coppa di Lega inglese. Man City, Semenyo sempre in gol. Guardiola applaude: Ogni volta che il pallone gli arriva...Primo round di Carabao Cup al Manchester City, ai danni del Newcastle caduto al St. James' Park per 2-0. In attesa del match di ritorno (4 febbraio),. tuttomercatoweb.com Semenyo Manchester City, il comunicato ufficialeSemenyo Manchester City | Vi avevamo raccontato ampiamente di questa trattativa con i citizens che hanno messo nero su bianco ... news-sports.it

