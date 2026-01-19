Atif ha ucciso con brutalità e disinvoltura il gip non crede al 19enne | l’avvertimento e la lama l’ipotesi della perizia psichiatrica

Il Gip della Spezia esclude la capacità di intendere e volere di Zouhair Atif, sospettato dell’omicidio di Abanoub Youssef. L’analisi delle modalità dell’atto e la perizia psichiatrica saranno fondamentali per chiarire la dinamica e la responsabilità del giovane. La vicenda solleva interrogativi sulla salute mentale e sulle circostanze che hanno portato all’evento.

Secondo il Gip della Spezia, Zouhair Atif ha ucciso il compagno di scuola Abanoub Youssef con «peculiare brutalità» e «allarmante disinvoltura». Il giudice lo riporta nell’ordinanza che ha confermato il carcere per il 19enne marocchino, alla fine dell’udienza di convalida dell’arresto. Lo scorso venerdì, all’interno dell’istituto professionale «Chiodo-Einaudi» della Spezia, Atif ha sferrato una coltellata mortale ad Abanoub Youssef. L’avvocato difensore Cesare Baldini ha anticipato che potrebbe chiedere la perizia psichiatrica per il suo assistito. Il 19enne è accusato di omicidio aggravato dai futili motivi.🔗 Leggi su Open.online

