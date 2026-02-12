Dopo aver concluso la loro ultima Olimpiade, Charlène Guignard e Marco Fabbri si sono salutati con un lungo bacio e un abbraccio emozionato. Per loro, potrebbe essere davvero la fine di un percorso tra i grandi dei Giochi, un addio che lascia il segno.

Il congedo olimpico, perché quasi sicuramente questa è stata l’ultima avventura dai cinque cerchi, e non solo, di Charlène Guignard e Marco Fabbri, si chiude con un lungo bacio e un commovente abbraccio. I due danzatori su ghiaccio, coppia anche nella vita, ottengono un punteggio totale di 209.59 che vale un amaro quarto posto, che migliora in ogni caso il quinto piazzamento conquistato ai Giochi di Pechino 2022. Accolti, appena entrati in pista, da un’incredibile ovazione, con il loro programma libero da sogno ammutoliscono la Milano Ice Skating Arena (Forum di Assago), ammaliata dalla loro classe e armonia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Guignard-Fabbri, la beffa

Questa mattina, Guignard e Fabbri sono tornati in pista per la rhythm dance, cercando di avvicinarsi ai leader Fournier, Beadry e Cizeron.

Dopo aver concluso la prova di rhythm dance alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, Guignard e Fabbri inseguono ancora la coppia leader Fournier Beaudry-Cizeron.

Chi è Marco Fabbri e la sua compagna Charlène Guignard/ Una relazione nata su internet (11 febbraio 2026)Marco Fabbri, chi è il pattinatore milanese e la sua compagna Charlène Guignard: coppia sulla pista ma anche nella comune vita di tutti i giorni ... ilsussidiario.net

Chi è Charlène Guignard e il suo compagno Marco Fabbri/ Una storia da film romantico (11 febbraio 2026)Charlène Guignard, chi è la pattinatrice e il suo compagno Marco Fabbri: conosciuti grazie al lavoro, lei ha lasciato la Francia per venire in Italia ... ilsussidiario.net

Impresa sfiorata da Guignard-Fabbri: solo il quarto posto, grazie comunque per averci emozionato Niente medaglia per la coppia azzurra della danza su ghiaccio: Charlène e Marco hanno scalato una posizione con il programma libero sulle note di “Di - facebook.com facebook

