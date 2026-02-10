Dopo aver concluso la prova di rhythm dance alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, Guignard e Fabbri inseguono ancora la coppia leader Fournier Beaudry-Cizeron. Le loro prestazioni sono rimaste vicine, ma non sono riusciti a superare gli avversari. La gara è ancora aperta e tutto può succedere.

Cambiano leggermente le gerarchie, ma non a favore dell’Italia nella rhythm dance valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I veterani del movimento azzurro si sono infatti dovuti accontentare della quinta posizione a metà gara, confezionando comunque un programma in linea con la migliore prestazione stagionale. I danzatori allenati da Barbara Fusar Poli si sono resi autori di una performance trascinante, coinvolgendo il pubblico dell’Unipol Forum di Assago sulle note dei Backstreet Boys, ben destreggiandosi in uno stile molto lontano dalle loro corde. Nel buon rendimento generale, due sono stati gli elementi che hanno frenato la loro corsa: la sequenza di twizzles, chiamata di livello 4 ma valutata con un GOE basso a causa di una leggerissima defaillance, oltre il pattern type step sequence, assegnato di livello 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Guignard-Fabbri inseguono dopo la rhythm dance. Fournier Beaudry-Cizeron leader

Approfondimenti su Guignard Fabbri

Questa mattina, Guignard e Fabbri sono tornati in pista per la rhythm dance, cercando di avvicinarsi ai leader Fournier, Beadry e Cizeron.

La gara di pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 riprende con le coppie in pista.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Guignard Fabbri

Argomenti discussi: Pattinaggio di figura, la squadra azzurra è terza dopo tre prove su otto; Le notizie di ieri 7 febbraio sulle gare di Milano Cortina: curling, l'Italia rimonta ed è seconda; Lollobrigida d'oro, Franzoni d'argento e Paris di bronzo; Matteoli quinto nel big air; LIVE Pattinaggio artistico Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA | subito Guignard Fabbri e Conti Macii!; Ritorno convincente per Contii Macii | l’Italia risale al secondo posto nella prova a squadre!.

Guignard-Fabbri inseguono dopo la rhythm dance. Fournier Beadry-Cizeron leaderCambiano leggermente le gerarchie, ma non a favore dell'Italia nella rhythm dance valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I veterani del ... oasport.it

LIVE Pattinaggio di figura, Rhythm dance Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Guignard/Fabbri quinti! Cizeron/Fournier Beaudry vincono il primo roundCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.57: Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per il programma corto ... oasport.it

Guignard-Fabbri, gli ultimi Giochi sono già un sogno. E allora perché non esagerare x.com

È ARRIVATAAAAAAAAAAAAA La prima medaglia olimpica italiana nella gara a squadre di pattinaggio di figuraaaaaa! Sara Conti Niccolò Macii Charlène Guignard Marco Fabbri Lara Naki Gutmann Daniel Grassl Matteo Rizzo TUTTO MERITO facebook