Questa mattina, Guignard e Fabbri sono tornati in pista per la rhythm dance, cercando di avvicinarsi ai leader Fournier, Beadry e Cizeron. La gara è ancora aperta, anche se le posizioni si sono leggermente spostate rispetto alle precedenti qualifiche. L’Italia resta lontana dal primo posto, ma i pattinatori azzurri non mollano e continuano a spingere per ottenere un miglior risultato in vista di Milano Cortina 2026.

Cambiano leggermente le gerarchie, ma non a favore dell'Italia nella rhythm dance valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I veterani del movimento azzurro si sono infatti dovuti accontentare della quinta posizione a metà gara, confezionando comunque un programma in linea con la migliore prestazione stagionale. I danzatori allenati da Barbara Fusar Poli si sono resi autori di una performance trascinante, coinvolgendo il pubblico dell'Unipol Forum di Assago sulle note dei Backstreet Boys, ben destreggiandosi in uno stile molto lontano dalle loro corde. Nel buon rendimento generale, due sono stati gli elementi che hanno frenato la loro corsa: la sequenza di twizzles, chiamata di livello 4 ma valutata con un GOE basso a causa di una leggerissima defaillance, oltre il pattern type step sequence, assegnato di livello 3.

© Oasport.it - Guignard-Fabbri inseguono dopo la rhythm dance. Fournier Beadry-Cizeron leader

La gara di pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 riprende con le coppie in pista.

Dopo il primo round di Rhythm Dance alle Olimpiadi 2026, la coppia francese Fournier Beaudry e Cizeron si mantiene in testa con 90 punti.

Guignard-Fabbri, gli ultimi Giochi sono già un sogno. E allora perché non esagerare?Le Olimpiadi sul ghiaccio di casa, quello di Assago su cui si allenano ogni giorno, si sono aperte con il bronzo storico nel Team event. La loro prima medaglia alla quarta Olimpiade. Ora Charlène e Ma ... editorialedomani.it

Fabbri-Guignard: gli allenamenti quotidiani, il mental coach e la gestione della coppiaMarco Fabbri e Charlene Guignard a Milano-Cortina 2026: il bronzo nel Team Event, gli allenamenti, la preparazione fisica e mentale. Ecco tutti i loro segreti. gazzetta.it

Andrea Mascaretti. Queen · We Are The Champions (Remastered 2011). L’Italia sul podio olimpico grazie ai fantastici Charlène Guignard e Marco Fabbri (danza su ghiaccio), Sara Conti e Niccolò Macii (coppie), Lara Naki Gutmann (singolo femminile), Daniel facebook

È ARRIVATAAAAAAAAAAAAA La prima medaglia olimpica italiana nella gara a squadre di pattinaggio di figuraaaaaa! Sara Conti Niccolò Macii Charlène Guignard Marco Fabbri Lara Naki Gutmann Daniel Grassl Matteo Rizzo TUTTO MERIT x.com