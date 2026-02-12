La tensione tra i vigili urbani e il comandante cresce di giorno in giorno. I sindacalisti denunciano che il comandante è troppo distante dagli uomini sul campo e che le relazioni sindacali non vengono rispettate. Inoltre, si lamentano del fatto che il Comune dirottano risorse sulla vigilanza privata invece di rafforzare l’organico della polizia locale. La situazione rischia di esplodere se non si trovano risposte rapide.

"Relazioni sindacali non rispettate e risorse del Comune dirottate sulla vigilanza privata anziché per l'organico della polizia locale ". La Fp Cisl Toscana è sul piede di guerra e già ha formalizzato una diffida contro l'ordine di servizio sulla modifica dell'orario stabilito dal comandante Andrea D'Uva, col quale i rapporti sarebbero ai ferri corti. "Negli ultimi anni – tuona il sindacato nella missiva a sindaco e assessore – abbiamo assistito a un deterioramento della gestione del comando della polizia locale. L'attuale organico è composto da soli 3 ufficiali e 20 agenti, un numero insufficiente per garantire un servizio adeguato, soprattutto in estate.

"Guerra" nei vigili: "Comandante lontano dai propri uomini"

