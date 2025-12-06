Dramma nei boschi di Serino | cane cade in un pozzo salvato dai Vigili del Fuoco
Questa mattina, 6 dicembre 2025, una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuta in località Ferrari, sui monti del Serinese, a seguito della segnalazione riguardante un cane di razza Pointer caduto in un pozzo situato in un terreno adibito a castagneto.Le operazioni di salvataggio.
