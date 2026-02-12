guerra in rai ranucci accusa giletti di parlare di lui per fare ascolti e non esclude un futuro in politica

La tensione tra Sigfrido Ranucci e Massimo Giletti si acuisce. Ranucci accusa Giletti di parlare di lui solo per aumentare gli ascolti e non esclude di entrare in politica in futuro. La polemica si fa sempre più accesa, con i due che si scambiano accuse e dichiarazioni che alimentano il dibattito interno alla tv pubblica.

Prosegue la polemica tra Sigfrido Ranucci e Massimo Giletti e la “guerra” interna in Rai dopo il caso “lobby gay”. Il conduttore di Report, programma attualmente non in onda, ha dichiarato: “Report fa ascolti. Se parli di me fai ascolti”. Sigfrido Ranucci, inoltre, non ha escluso un futuro in politica nel caso in cui dovesse lasciare la Rai. La "lobby gay" e le parole di Ranucci su Giletti L'accusa di Sigfrido Ranucci sulla voglia di ascolti Sigfrido Ranucci entrerà in politica? La sua risposta La “lobby gay” e le parole di Ranucci su Giletti In un’intervista concessa a La Repubblica, Sigfrido Ranucci ha commentato la recente polemica con Massimo Giletti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Sigfrido Ranucci rompe il silenzio dopo giorni di polemiche interne alla Rai.

La Rai si ritrova al centro di una polemica dopo il confronto tra Massimo Giletti e Sigfrido Ranucci in prima serata.

Argomenti discussi: Chat private in tv, il caso Giletti-Ranucci scuote la Rai; La Rai richiama Ranucci per le ‘ospitate’ su La7. Il conduttore di Report: Avevo avvisato; Rai allo sbando, guerra civile tra le star, ma Rossi pensa alle poltrone in primavera; La chat Boccia-Ranucci e le guerre di Sigfrido con Barbareschi, Cerno e Giletti. Venti di caos su viale dell’editoria: Rep sciopera, Del Vecchio continua lo ‘shopping’.

