Guerra in Rai Ranucci accusa Giletti di parlare di lui per fare ascolti e non esclude un futuro in politica
La tensione tra Sigfrido Ranucci e Massimo Giletti si acuisce. Ranucci accusa Giletti di parlare di lui solo per aumentare gli ascolti e non esclude di entrare in politica in futuro. La polemica si fa sempre più accesa, con i due che si scambiano accuse e dichiarazioni che alimentano il dibattito interno alla tv pubblica.
Prosegue la polemica tra Sigfrido Ranucci e Massimo Giletti e la “guerra” interna in Rai dopo il caso “lobby gay”. Il conduttore di Report, programma attualmente non in onda, ha dichiarato: “Report fa ascolti. Se parli di me fai ascolti”. Sigfrido Ranucci, inoltre, non ha escluso un futuro in politica nel caso in cui dovesse lasciare la Rai. La "lobby gay" e le parole di Ranucci su Giletti L'accusa di Sigfrido Ranucci sulla voglia di ascolti Sigfrido Ranucci entrerà in politica? La sua risposta La “lobby gay” e le parole di Ranucci su Giletti In un’intervista concessa a La Repubblica, Sigfrido Ranucci ha commentato la recente polemica con Massimo Giletti. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Approfondimenti su Guerra in Rai
Ranucci risponde a Giletti: «Mi attacca perché Report fa ascolti. Mai vista una Rai così»
Sigfrido Ranucci rompe il silenzio dopo giorni di polemiche interne alla Rai.
Guerra tra Giletti e Ranucci, la verità sulla “lobby gay” sconvolge la Rai: ecco il botta e risposta
La Rai si ritrova al centro di una polemica dopo il confronto tra Massimo Giletti e Sigfrido Ranucci in prima serata.
Ultime notizie su Guerra in Rai
Argomenti discussi: Chat private in tv, il caso Giletti-Ranucci scuote la Rai; La Rai richiama Ranucci per le ‘ospitate’ su La7. Il conduttore di Report: Avevo avvisato; Rai allo sbando, guerra civile tra le star, ma Rossi pensa alle poltrone in primavera; La chat Boccia-Ranucci e le guerre di Sigfrido con Barbareschi, Cerno e Giletti. Venti di caos su viale dell’editoria: Rep sciopera, Del Vecchio continua lo ‘shopping’.
Guerra tra Giletti e Ranucci, la verità sulla lobby gay sconvolge la Rai: ecco il botta e rispostaMassimo Giletti e Sigfrido Ranucci sono in guerra: ecco cosa ha rivelato il primo a proposito di una presunta lobby gay. donnapop.it
Quelle chat su lobby gay e amici degli 007: in Rai è scontro aperto fra Ranucci, Giletti e CernoRimbalza da un programma all'altro del servizio pubblico il botta e risposta, in un clima velenoso che potrebbe preludere a conseguenze legali ... spettacoli.tiscali.it
Dall'inchiesta sui crimini di guerra a Fallujah alla macchina del fango azionata per estrometterlo da Report, Sigfrido Ranucci si racconta a teatro tra tragiche, comiche e tragicomiche scelte di vita - facebook.com facebook
La chat Boccia-Ranucci e le guerre di Sigfrido con Barbareschi, Cerno e Giletti. Venti di caos su viale dell’editoria: Rep sciopera, Del Vecchio continua lo ‘shopping’ di @aldotorchiaro x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.