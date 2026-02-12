Guerini Pd | Il governo mette la fiducia sull’Ucraina perché è debole

Il deputato del Pd Guerini attacca il governo, accusandolo di mettere la fiducia sull’Ucraina per paura di divisioni. Secondo lui, questa scelta mostra che il governo è debole e insicuro, e non aiuta l’immagine dell’Italia. Guerini critica la decisione e mette in dubbio se sia la strada giusta per il paese.

«La scelta di mettere la fiducia da parte del governo è indice di debolezza e di paura di divisioni. E non so quanto faccia bene al profilo del nostro Paese». Lo afferma il presidente del Copasir Lorenzo Guerini in un’intervista al Corriere della Sera. «Sono imbarazzato dalle parole, praticamente filo putiniane, di Vannacci e dei suoi accoliti e mi sorprende che tra l’opposizione vi sia chi non si renda conto che andrebbe invece marcata una distanza siderale da quelle posizioni», aggiunge. Non nascondendosi «le divisioni nell’opposizione. E anzi, da tempo, chiedo che vi sia un confronto su questi punti fondamentali.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Guerini Pd

La prima sfida di Vannacci alla maggioranza si gioca sul decreto che autorizza l’invio di armi e aiuti a Kiev.

Il generale Vannacci torna al centro di polemiche con una dichiarazione sulla situazione in Ucraina.

Ultime notizie su Guerini Pd

Argomenti discussi: Guerini: Dal governo segnale di debolezza. Con i nostri alleati serve un confronto, ma l'aiuto a Kiev è imprescindibile; Schlein, avviso alle minoranze Pd: Bene il pluralismo, non la Babele; La Camera vota la fiducia al dl Ucraina: la diretta.

Guerini: «Dal governo segnale di debolezza. Con i nostri alleati serve un confronto, ma l’aiuto a Kiev è imprescindibile»Il deputato dem e presidente del Copasir: Schlein da Zelensky? Avrebbe un grande significato ... roma.corriere.it

Anche 5s e Avs presentano odg per lo stop delle armi a Kyiv. Guerini (Pd): Così fanno un favore alla destraM5s e Avs presentano ordini del giorno per chiedere lo stop all'invio di armi a Zelensky (come fa il generale). Quartapelle: Danno l'idea di un Campo largo in frantumi. Li ritirino. Picierno: Una p ... ilfoglio.it

Guerini: «Dal governo segnale di debolezza. Con i nostri alleati serve un confronto» x.com

