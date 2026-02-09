La prima sfida di Vannacci alla maggioranza | il governo valuta la fiducia sull’Ucraina

La prima sfida di Vannacci alla maggioranza si gioca sul decreto che autorizza l’invio di armi e aiuti a Kiev. Il governo sta cercando di ottenere la fiducia alla Camera, ma i numeri appaiono stretti. La partita si fa dura, e il rischio di perdere il voto è concreto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La conversione del decreto che autorizza l'invio di armi e aiuti a Kiev rischia di passare alla Camera con numeri risicati. A rendere esplosiva la situazione è un emendamento soppressivo promosso dai parlamentari vicini al generale Roberto Vannacci, che potrebbe costringere l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni a porre la questione di fiducia. La mossa dell'area Vannacci e l'incidente parlamentare. La giornata parlamentare di oggi, 9 febbraio, si è aperta con l'annuncio ufficiale della confluenza nel gruppo Misto dei deputati Rossano Sasso ed Edoardo Ziello, esponenti dell'area Vannacci.

