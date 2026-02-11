Generale Vannacci ritirata sull' Ucraina | Perché votiamo la fiducia

Il generale Vannacci torna al centro di polemiche con una dichiarazione sulla situazione in Ucraina. Nel Parlamento italiano, si registra un cortocircuito totale: mentre la maggioranza vota compatta a favore del decreto del governo, restano molti dubbi e tensioni tra gli altri partiti. La discussione si accende e i contorni della posizione ufficiale ancora non sono chiari.

Cortocircuito totale sull'Ucraina nel Parlamento italiano. Non nella maggioranza, che vota la fiducia al decreto presentato dal governo. Ma in Futuro Nazionale e nel centrosinistra. Il generale Roberto Vannacci è uscito dalla Lega anche, così ha spiegato prima di fondare il suo movimento, per disaccordi sulla linea da tenere con Kiev. Addirittura aveva dato del "traditore" a Matteo Salvini. Ora però, alla prova del voto alla Camera, i deputati a lui vicini hanno annunciato il voto favorevole al decreto, con un malizioso escamotage politico. Si tratta, ha spiegato lo stesso Vannacci, di un "voto per collocarci a destra". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Il governo di Giorgia Meloni si prepara a chiedere la fiducia in Parlamento, mentre all’interno della Lega esplodono le tensioni sulla posizione sull’Ucraina.

La prima sfida di Vannacci alla maggioranza si gioca sul decreto che autorizza l’invio di armi e aiuti a Kiev.

