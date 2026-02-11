Generale Vannacci ritirata sull' Ucraina | Perché votiamo la fiducia
Il generale Vannacci torna al centro di polemiche con una dichiarazione sulla situazione in Ucraina. Nel Parlamento italiano, si registra un cortocircuito totale: mentre la maggioranza vota compatta a favore del decreto del governo, restano molti dubbi e tensioni tra gli altri partiti. La discussione si accende e i contorni della posizione ufficiale ancora non sono chiari.
Cortocircuito totale sull'Ucraina nel Parlamento italiano. Non nella maggioranza, che vota la fiducia al decreto presentato dal governo. Ma in Futuro Nazionale e nel centrosinistra. Il generale Roberto Vannacci è uscito dalla Lega anche, così ha spiegato prima di fondare il suo movimento, per disaccordi sulla linea da tenere con Kiev. Addirittura aveva dato del "traditore" a Matteo Salvini. Ora però, alla prova del voto alla Camera, i deputati a lui vicini hanno annunciato il voto favorevole al decreto, con un malizioso escamotage politico. Si tratta, ha spiegato lo stesso Vannacci, di un "voto per collocarci a destra". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Governo Meloni gioca la carta della fiducia: resa dei conti in Lega sull’Ucraina e Vannacci.
Il governo di Giorgia Meloni si prepara a chiedere la fiducia in Parlamento, mentre all’interno della Lega esplodono le tensioni sulla posizione sull’Ucraina.
La prima sfida di Vannacci alla maggioranza: il governo valuta la fiducia sull’Ucraina
La prima sfida di Vannacci alla maggioranza si gioca sul decreto che autorizza l’invio di armi e aiuti a Kiev.
