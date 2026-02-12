Guenda Goria e il rapporto con i genitori Maria Teresa Ruta e Amedeo | Sono sempre stata libera

Guenda Goria apre il suo cuore e racconta come è cresciuta senza mai sentirsi limitata dai genitori, Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta. La figlia del giornalista e della conduttrice rivela di essere sempre stata libera di scegliere, senza troppi vincoli. Parla anche dei momenti passati con i genitori, sottolineando che il loro rapporto si è sempre basato sulla fiducia e sulla libertà.

Guenda Goria ha parlato in diverse interviste del rapporto con i genitori, il giornalista sportivo Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, insieme alla quale ha partecipato al Grande Fratello Vip. Oggi l’artista sarà ospite de La Volta Buona, in onda su Raiuno a partire dalle 14:05. La primogenita arrivata dal matrimonio di Maria Teresa Ruta con Amedeo Goria, ha avuto con entrambi i genitori un rapporto complicato, ma che ha sempre portato le due a riconciliarsi, dopo periodi conflittuali. Sulla madre aveva raccontato: “Mia madre è andata via di casa quando io avevo 17 anni e Gian Amedeo 14. Ha inseguito il suo nuovo amore, ma da figlia faccio fatica a capirla”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

