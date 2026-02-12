Chi è Mirko Gancitano il marito di Guenda Goria | Non ci siamo cercati è stata la luna a farci incontrare

Mirko Gancitano, attore e videomaker, si racconta in una intervista. Spiega che lui e Guenda Goria non si sono cercati, ma sono stati la luna e il destino a portarli insieme. I due si sono sposati nel 2024 e pochi mesi dopo sono diventati genitori di Noah.

Il marito di Guenda Goria è Mirko Gancitano, attore e videomaker: i due convolati a nozze nel 2024, pochi mesi dopo sono diventati genitori di Noah. L'ex gieffina sarà ospite oggi del quarto appuntamento settimanale con La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. Poco tempo dopo che si era conclusa la sua esperienza nel reality di Canale 5 al fianco della madre, Maria Teresa Ruta, Guenda ritrovava l'amore. Nel 2021 la pianista si trovava a Sharm El Sheik dove risiede per alcuni mesi dell'anno in un appartamento collocato in un resort, ed incrociava Gancitano presente in Egitto insieme al socio Alex Belli per lavoro.

