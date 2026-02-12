Guasto a un treno a Milano Centrale ritardi fino a 100 minuti su Alta Velocità e regionali

Questa mattina, i pendolari in partenza o in arrivo a Milano Centrale hanno vissuto momenti di caos. Un guasto a un treno vicino allo scalo ha causato ritardi fino a 100 minuti su treni ad alta velocità e regionali. La circolazione è stata fortemente rallentata, creando disagi per chi si spostava in città o verso altre destinazioni.

Circolazione ferroviaria fortemente rallentata in mattinata nel nodo di Milano, disagi sulle linee per Bologna, Genova e Venezia. La situazione in graduale miglioramento dalle 9 Il problema ha avuto ripercussioni su tutto il nodo ferroviario milanese, con disagi che hanno interessato sia i convogli a lunga percorrenza sia quelli regionali. Secondo quanto comunicato da Rete Ferroviaria Italiana, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato rallentamenti fino a 100 minuti. Alcuni convogli regionali hanno inoltre subito limitazioni di percorso. I disagi hanno riguardato in particolare le direttrici verso Bologna, Genova e Venezia, tra le principali linee in uscita e in ingresso dal capoluogo lombardo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

