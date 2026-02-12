Guardia pesca volontari | in un anno 346 servizi di vigilanza 84 verbali e 12 sequestri

In un anno, i volontari della Guardia pesca hanno svolto 346 servizi di vigilanza nelle acque lecchesi. Hanno elevato 84 verbali e sequestrato 12 attrezzature illegali. Numeri che mostrano l’impegno quotidiano di questi volontari per controllare e proteggere il patrimonio ittico della zona.

I dati del servizio legato alla Fipsas nel Lecchese. Insieme ai controlli e alla tutela della fauna ittica autoctona, anche il contenimento del siluro e attività di educazione ambientale Ben 346 servizi di vigilanza, 84 verbali di accertamento e 12 sequestri. Questi alcuni dei numeri più significativi che emergono dal report del Nucleo vigilanza della “Sezione provinciale di Lecco, pescatori e subacquei” convenzionata Fipsas illustrato dal comandante Aurelio Bertarini e dal presidente Stefano Simonetti in merito all’attività svolta e ai risultati ottenuti dai Guardia pesca volontari durante l’anno 2025.🔗 Leggi su Leccotoday.it

La guardia costiera continua a vigilare sulla filiera ittica lungo il litorale adriatico, con controlli mirati a prevenire la pesca illegale e la presenza di gamberi rossi non tracciati.

La Guardia Costiera del Salento ha intensificato i controlli sulla pesca nel territorio.

