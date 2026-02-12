L’europarlamentare Gualmini lascia il Pd e si trasferisce in Azione. La sua decisione arriva in un momento di tensioni interne nel centrosinistra, con molti che criticano la linea di Schlein. Gualmini ha annunciato il suo addio, spiegando di non sentirsi più rappresentata dalla strategia del partito, e ha scelto di seguire la sua strada nel nuovo gruppo politico. La scissione segna un nuovo capitolo nel panorama politico italiano, mentre i rumor sulla crisi nel Pd continuano a crescere.

Roma, 12 febbraio 2026 – “Non sento, proprio non riesco a sentire.”, fanno voce da mercante dai banchi parlamentari di Azione. “Sì, va in Renews ”, confermano dall’eurogruppo Pd. “Parlo lunedì in conferenza stampa a Bologna”, si schermisce la diretta interessata. Sta di fatto che l’europarlamentare Elisabetta Gualmini lascia il Pd per Azione. Ai sensi di una decisione “molto sofferta, ma molto convinta", come avrebbe rivelato online a colleghe e colleghi. Esodo emblematico. Che la scelta dell’esponente politica del riformismo accademico emiliano possa tuttavia preludere a un travaso dell’ insofferenza moderata verso la linea di Elly Schlein verso auspicate, ma affatto effimere e claudicanti, quarte gambe del centrostrosinista, rimane ancora tutto in predicato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guai nel Pd, l’europarlamentare Gualmini lascia. L’esodo verso Azione: i motivi della scissione dalla linea Schlein

