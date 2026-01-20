Un maxi incidente in Michigan ha coinvolto oltre 100 veicoli a causa di una intensa tempesta invernale proveniente dai Grandi Laghi. La neve abbondante ha reso le strade scivolose, causando numerosi scontri e uscite di strada. L’evento sottolinea le difficoltà di circolazione durante le condizioni meteorologiche estreme e la necessità di attenzione e prudenza alla guida.

Oltre 100 veicoli si sono scontrati o sono usciti di strada in Michigan: lo Stato Usa alle prese con una violenta tempesta invernale proveniente dai Grandi Laghi, che ha ricoperto le strade di neve. Il massiccio tamponamento ha indotto la polizia a chiudere entrambe le direzioni della Interstate 196, mentre le autorità lavoravano per rimuovere tutti i veicoli, compresi più di 30 autoarticolati. La polizia ha dichiarato che ci sono stati numerosi feriti, ma non sono stati segnalati decessi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, maxi incidente in Michigan: coinvolti oltre 100 veicoli

