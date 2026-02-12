Gratteri mezzo dietrofront dopo i vergognosi insulti a chi vota Sì Nordio feroce | Psico-test anche a fine carriera?

Dopo le polemiche scatenate dalle sue parole contro chi vota Sì al referendum sulla giustizia, Nicola Gratteri fa un passo indietro. Il procuratore di Napoli chiarisce che le sue affermazioni sono state fraintese o usate in modo strumentale. A fine giornata, ha sottolineato che i suoi interventi non possono essere interpretati in modo frammentario e disorganizzato.

Puntuale, a fine serata, dopo polemiche feroci per quelle parole deliranti che colpevolizzano chi vota Sì al referendum sulla giustizia, è arrivato il parziale dietrofront del procuratore di Napoli Nicola Gratteri: è stato equivocato o strumentalizzato. “I miei interventi non possono essere parcellizzati e letti in modo disorganico. Ho detto che a mio parere voteranno Sì certamente le persone a cui questo sistema conviene, quindi tutti i centri di potere che non vogliono essere controllati dalla magistratura. Non ho detto, come strumentalmente vogliono far credere, che quelli che votano Siì sono tutti appartenenti a centri di potere”, ha dichiarato al ‘ Corriere della Sera’ da Gratteri, dopo le polemiche scaturite dalla sua videointervista pubblicata stamane dal ‘ Corriere della Calabria ‘. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Questa settimana si torna a parlare di riforma della Giustizia con un confronto diretto tra Nordio e Gratteri.

Matteo Salvini si infiamma e annuncia che denuncerà Nicola Gratteri, il procuratore di Napoli, dopo le sue dichiarazioni sul referendum sulla riforma della giustizia.

La Russa, e non solo La Russa, attacca Gratteri. Hanno paura di perdere il referendum e useranno ogni mezzo da qui al 22 e 23 marzo pur di vincere. Partendo con la delegittimazione e l’attacco frontale verso coloro che osano votare “no”. Il mio abbraccio a - facebook.com facebook

