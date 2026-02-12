GRANDE FRATELLO VIP | TRE DONNE FAMOSISSIME AL TIMONE DEL REALITY

A marzo, o forse ad aprile, torna su Canale 5 il Grande Fratello Vip. Questa volta con un cast di star e tre donne come conduttrici, pronte a guidare il reality. La rete continua a puntare forte sui reality, sperando di bissare il successo delle passate stagioni.

Canale 5 continua a credere e puntare nei reality. A marzo, ma forse slitterà ad aprile, tornerà Grande Fratello Vip, la versione con un cast all star e un trittico di donne a condurre. Al timone ritroveremo come ufficializzato da Mediaset Ilary Blasi, già conduttrice delle prime edizioni dove aveva al suo fianco come opinionista Alfonso Signorini che si è autosospeso dalla tv in attesa che la giustizia faccia il suo corso nella causa con Fabrizio Corona. Al fianco di Ilary Blasi ci sarà, salvo colpi di scena dell’ultima ora, Selvaggia Lucarelli che dovrebbe mantenere il posto da giudice a Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Bubinoblog

