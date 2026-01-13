Grande Fratello Vip pronto a tornare | al timone Ilary Blasi

Il Grande Fratello Vip torna con una nuova stagione, a partire dal 2 marzo su Mediaset. La conduzione sarà affidata a Ilary Blasi, scelta dall’emittente per guidare il programma. La trasmissione si conferma uno degli appuntamenti televisivi più seguiti, offrendo ai telespettatori un mix di intrattenimento e momenti di confronto.

Ilary Blasi è stata scelta da Mediaset per risollevare il Grande Fratello Vip, andrà in onda a partire dal 2 marzo. Mentre per il ruolo da opinionista circola il nome di Selvaggia Lucarelli.

Grande Fratello Vip 2026, Ilary Blasi pronta a tornare al posto di Alfonso Signorini: è la settimana decisiva

Grande Fratello, svolta su Selvaggia Lucarelli dopo Signorini: il piano (costoso) per salvare il reality - Il reality dovrebbe tornare regolarmente in onda in primavera (dopo il caso Corona) sotto la guida di Ilary Blasi, ma il vero colpo sarebbe tra gli opinionisti

