Grande Fratello Vip | Ilary Blasi verso il ritorno firma in settimana?

Si avvicina il ritorno del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi come possibile conduttrice. Dopo il recente caso Signorini, Mediaset lavora per rilanciare il reality, con trattative in fase avanzata. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nelle prossime settimane, segnando una nuova fase per il programma. Restano da seguire gli sviluppi sulla conferma della conduzione e sui dettagli della produzione.

Mediaset sarebbe pronta a rilanciare il Grande Fratello Vip dopo il caso Signorini: Ilary Blasi in pole per la conduzione, trattativa alle battute finali e annuncio atteso nei prossimi giorni. Il futuro del Grande Fratello Vip è rimasto a lungo in bilico dopo le pesanti accuse mosse da Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini, storico conduttore del reality. Il programma, che dovrebbe tornare in onda il prossimo marzo, è stato per settimane al centro di indiscrezioni e dubbi, complici anche il flop di ascolti dell'ultima edizione "nip" condotta da Simona Ventura e conclusa lo scorso dicembre. Il Grande Fratello Vip si farà (e con una nuova conduttrice) A rendere la situazione ancora più delicata è stata l'autosospensione di Alfonso Signorini da Mediaset, che ha inevitabilmente acceso interrogativi sulla guida del reality . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

