GPS 2026 algoritmo e preferenze | quali sono le novità in arrivo? QUESTION TIME con Semeraro LIVE adesso

Migliaia di insegnanti aspettano con ansia l’apertura delle graduatorie provinciali per le supplenze. L’attesa si fa sentire, con molte persone pronte a controllare ogni giorno se sono stati pubblicati i nuovi aggiornamenti. Intanto, si parla di novità legate all’algoritmo e alle preferenze, che potrebbero cambiare le modalità di assegnazione. Semeraro, in diretta, risponde alle domande sul tema e fa il punto sulla situazione. La data di apertura resta ancora da ufficializzare, ma l’interesse cresce di ora in ora.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.