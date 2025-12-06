Google Drive si arricchisce di un’interfaccia più moderna
Per Google Drive è in fase di implementazione una serie di miglioramenti per l'esperienza di visualizzazione di alcuni formati di file L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Colora e taglia la barba di Babbo Natale: https://drive.google.com/file/d/1i8ICRycQiylbhvJytJXta_nCp3kqHVtI/view?usp=drivesdk - facebook.com Vai su Facebook
Google Drive, ora l'AI fa da guida nell'esplorazione delle cartelle Vai su X
Google Drive: l’AI arriva per l’esplorazione delle cartelle - Google amplia l’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno del suo ecosistema. Come scrive tecnoandroid.it