il caso coupang e quel macbook gettato nel fiume per cancellare le tracce della mega violazione di dati personali

Nel dicembre 2025, un MacBook distrutto è stato rinvenuto in un fiume, simulando un tentativo di occultare tracce di una violazione di dati. Questo episodio evidenzia le conseguenze di una gestione inappropriata delle informazioni sensibili e solleva questioni sulla sicurezza dei dati personali. La vicenda di Coupang sottolinea l’importanza di adottare misure rigorose per prevenire e affrontare incidenti di questo genere.

Roma, 29 dicembre 2025 – Il computer è affondato. L’inchiesta, invece, è appena iniziata. Un laptop MacBook fracassato, chiuso in una borsa con dei mattoni e gettato in un fiume. È il dettaglio più eclatante del caso che coinvolge il colosso sudcoreano dell’ecommerce Coupang, alle prese con una grave violazione interna dei dati. Un gesto estremo, che però non è bastato a cancellare le tracce. Che cosa è l’inchiesta che riguarda Coupang. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, un ex dipendente ha ammesso di aver effettuato accessi non autorizzati a informazioni riferite a circa 33 milioni di clienti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

