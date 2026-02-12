Goggia che peccato! Salta una porta a metà pista e non conclude il Super G Trionfo Brignone

La giornata olimpica di Cortina si tinge di delusione per Sofia Goggia. La bergamasca salta una porta a metà pista nel Super G e non riesce a finire la gara. La gara viene vinta da Federica Brignone, mentre Goggia lascia il suo disappunto sulla neve.

È un Super G amaro per Sofia Goggia, quello olimpico sulla pista di Cortina. La bergamasca non è riuscita a portare a termine la sua gara, saltando una porta nel terzo settore e non concludendo l’ultima fatica di questa edizione a cinque cerchi. La nebbia ha coperto parte della pista già dalla mattinata di giovedì 12 febbraio, tanto che la commissione di gara ha valutato anche la possibilità di un rinvio, salvo poi optare per la partenza all’orario fissato (11:30) — sotto gli occhi del presidente Mattarella, che la 33enne di Astino ha incontrato mercoledì sera a Casa Italia. “Questo è un fondo compatto con un grip che fa girare bene gli sci, con 2-3 punti in cui serve attenzione” aveva detto Goggia prima della sua discesa, da affrontare con il pettorale numero 9.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Goggia Cortina

La campionessa bergamasca si lancia con ottimi tempi, ma poi commette un errore che le costa caro.

Federica Brignone conquista l’oro in super G a Cortina a 35 anni, dopo un lungo percorso tra infortuni e sfide.

